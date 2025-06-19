США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни

Bloomberg: США готовятся к возможному удару по Ирану 21-22 июня

Американские высокопоставленные чиновники ведут подготовку к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, операция может быть проведена 21-22 июня, однако сроки могут измениться. К планированию привлечено руководство ключевых федеральных ведомств США.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в иранском Фордо.