США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни

Американские высокопоставленные чиновники ведут подготовку к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, операция может быть проведена 21-22 июня, однако сроки могут измениться. К планированию привлечено руководство ключевых федеральных ведомств США.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.
В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.
Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в иранском Фордо.