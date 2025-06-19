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Российский генерал объяснил прилет в Вашингтон «самолета Судного дня»

Генерал Липовой: США подняли «самолет Судного дня» из-за ядерной угрозы
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Boris Roessler/dpa/AP

Военный эксперт, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что в США минувшей ночью поднимали президентский самолет «Судного дня» из-за опасений применения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает News.ru.

Он подчеркнул, что у администрации президента США существуют десятки вариантов на случай различных угроз, в том числе с применением ядерного оружия.

Липовой предположил, что в существующей ситуации в Вашингтоне рассматривают вероятный вариант, что самолет может понадобиться.

Эксперт добавил, что перемещение самолета могло происходить по техническим причинам, так и основанным на реальных опасениях.

Вечером 18 июня на президентскую авиабазу Эндрюс под Вашингтоном сел «самолет Судного дня» США — Boeing E-4 «Nightwatch». Последний раз такое происходило после терактов 11 сентября 2001 года.

Самолеты Boeing E-4 «Nightwatch» являются воздушными командными пунктами, которые находятся в постоянной боевой готовности. Одна из задач этих бортов — обеспечение безопасности американского лидера и предоставление ему или его заместителю и преемникам (в случае ликвидации президента США) возможности отдать приказ нанести ядерный удар по вероятному противнику.

Ранее Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

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