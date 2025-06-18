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В столице Ирана произошли взрывы

ТАСС: в Тегеране слышны звуки взрывов
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Lensw0rId/Shutterstock/FOTODOM

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в центре столицы Ирана приведены в действие, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

До этого президент Дональд Трамп заявил журналистам, что небо над Ираном полностью находится под контролем США. Он признался, что не исключает возможность нанесения удара американскими силами по ядерным объектам Ирана, в том числе по центрам, связанным с обогащением урана.

17 июня Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана. Также президент предупредил, что Вашингтон жестко ответит Ирану, если исламская республика решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об операции «Восходящий лев» и нанес удары по иранским военным целям, в том числе в центре столицы, командирам и объектам иранской ядерной программы. В ответ Тегеран объявил об операции «Правдивое обещание 3». С тех пор сторон атакуют друг друга с использованием различных вооружений.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».

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