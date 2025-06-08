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«Все горячо»: глава ДНР описал обстановку на линии боевого соприкосновения

Пушилин: военные России перерезают логистику ВСУ на двух направлениях в ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в видео в своем Telegram-канале рассказал, что подразделения ВС РФ продвигаются на Краснолиманском направлении.

По словам чиновника, позиции российских военных в этом районе улучшились. ВС РФ удается «перерезать» логистику противника. Такая же ситуация складывается на Красноармейском направлении, где «все горячо» и ВСУ продолжают перебрасывать резервы.

«Противник продолжает упираться. Это характерно и для Дзержинского направления, где в окрестностях противник старается всеми силами удержаться, не останавливаясь в плане переброски резервов», — сказал Пушилин.

Он добавил, что городские бои продолжаются в Часовом Яре, где тоже «достаточно горячая обстановка».

На прошлой неделе Пушилин рассказал о роевых атаках FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) на Горловку. Он утверждал, что город все еще подвергается обстрелам, а противник стал чаще использовать БПЛА: система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» за неделю перехватила 348, которые хотели атаковать населенный пункт.

Ранее ВС РФ уничтожили десять пунктов управления «птиц Мадьяра».

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