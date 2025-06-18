Французская газета Le Monde выявила в социальных сетях более 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют нацистскую символику.

«По меньшей мере 200 из них принадлежат к 3-й штурмовой бригаде, одному из флагманских подразделений украинской армии. 3-я штурмовая бригада пользуется военной подготовкой, предоставляемой западными странами, включая Францию», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что в ходе работы они обнаружили фото одного из украинских военных, на котором он развернул нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни. В минобороны Франции заявили изданию, что отбором военнослужащих для прохождения подготовки занимались власти Украины.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Францию в поддержке неонацизма, который расцвел на Украине. По ее словам, Париж делает это с «невероятной» и «сумасшедшей» стихией. Дипломат подчеркнула, что неонацизм на Украине «мутировал», смешавшись с терроризмом.

Ранее Лавров назвал правительство Украины «выкормленными нацистами».