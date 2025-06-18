В США рассказали, когда будет принято решение о передаче Украине помощи на $4 млрд

Хексет: США могут решить позже, передавать ли Украине военную помощь на $4 млрд

Соединенные Штаты могут решить позднее, передавать ли Украине военную помощь в размере порядка $4 млрд в рамках Программы президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA). Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Мы знаем о [пакете] PDA 75. Это решение, которое мы можем принять в будущем», — сказал шеф Пентагона.

Хегсет не стал приводить каких-либо подробностей о решении.

Механизм PDA позволяет президенту США предоставить помощь иностранному государству без согласования в Конгрессе. Решение может быть принято на основании указа главы государства в случае чрезвычайной ситуации.

14 июня издание Breaking Defence сообщило, что комитет по ассигнованиям нижней палаты конгресса США отклонил поправку к проекту о военных расходах, которая предполагала выделение $300 млн на помощь Украине. По информации журналистов, парламентарии более часа спорили по поводу данной поправки.

10 июня Хегсет заявил о планах Вашингтона сократить средства, предназначенные для закупки нового оружия для поставок на Украину, в бюджете на 2026 финансовый год. Шеф Пентагона отметил, что действующая администрация США «придерживается очень отличающегося взгляда» на конфликт по сравнению с ее предшественниками.

Ранее аналитики раскрыли, чем для Украины обернется сокращение помощи от США.