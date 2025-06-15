На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет втянуть США в конфликт с Ираном. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Рано или поздно в него [Конфликт между Ираном и Израилем. — «Газета.Ru»] неизбежно будут втянуты США, чего Нетаньяху добивался с самого начала», — сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее эксперт оценил влияние обострения вокруг Ирана и Израиля на мировую экономику.