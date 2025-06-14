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В России утвердили порядок выплат ополченцам с инвалидностью

Кабмин утвердил порядок выплат ополченцам ДНР и ЛНР, получившим инвалидность
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Alexander Ermochenko/Reuters

Правительство России утвердило порядок выплат ополченцам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившим инвалидность. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Речь идет о людях, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой народной республики, Народной милиции Луганской народной республики, воинских формирований и органов этих республик с 11 мая 2014 года и ставших в связи с этим инвалидами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках решения инвалиды I группы получат единовременную выплату в размере 6,05 млн рублей. Для граждан, получивших инвалидность II группы, предусмотрены выплаты в размере 5,2 млн рублей, а III группы — 4,4 млн рублей, уточнили в правительстве.

В кабмине отметили, что получить выплаты можно, обратившись с заявлением в военный комиссариат муниципального образования, а также территориальный орган МВД или ФСБ. Для получения поддержки ополченцы должны предоставить документ, удостоверяющий личность, справку, подтверждающую факт установления инвалидности, заключение военно-врачебной комиссии и военный билет.

Проект данного постановления был подготовлен в марте министерством обороны России. Ожидалось, что выплаты будут перечислять Минобороны, ФСБ и МВД — в зависимости от того, к какому ведомству принадлежит медкомиссия, признавшая бойца инвалидом.

Ранее кабмин подготовил план, который поможет ветеранам СВО в поиске работы.

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