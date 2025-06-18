Израиль ударил по аэропорту в Иране

Аэропорт Паям в Иране подвергся удару со стороны Израиля. Об этом пишет госагентство Fars.

«Несколько минут назад в городе Карадж прогремел взрыв. Израиль ударил по окрестностям аэропорта Пайам в ходе очередной атаки. В настоящее время в районе взрыва находятся пожарные и спасательные машины»‎, — говорится в материале.

Утром 18 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние часы более 50 израильских истребителей совершили серию атак на военные производственные объекты в районе Тегерана. Были атакованы объект по производству центрифуг, объекты по производству оружия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее шедший на Ближний Восток американский авианосец отключил транспондер.