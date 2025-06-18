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Россия предостерегла США от оказания военной помощи Израилю

Рябков: Россия предостерегает США от оказания прямой военной помощи Израилю
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MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил агентству «Интерфакс», что Россия предостерегает США от оказания прямой военной помощи Израилю, даже от спекуляций на этот счет.

Говоря о возможном вмешательстве США в ближневосточный конфликт, дипломат отметил, что США постоянно находятся на острие всех процессов, и говорить о том, что они «раньше не вмешивались, а теперь вот вмешаются» было бы неправильно.

«Другое дело, как они для себя рассматривают ситуацию с оказанием прямой военной помощи Израилю. Мы предостерегаем Вашингтон от такого рода даже спекулятивных, умозрительных вариантов. Это было бы радикально дестабилизирующим всю обстановку шагом», — сказал Рябков.

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