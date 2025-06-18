Россия предостерегла США от оказания военной помощи Израилю

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил агентству «Интерфакс», что Россия предостерегает США от оказания прямой военной помощи Израилю, даже от спекуляций на этот счет.

Говоря о возможном вмешательстве США в ближневосточный конфликт, дипломат отметил, что США постоянно находятся на острие всех процессов, и говорить о том, что они «раньше не вмешивались, а теперь вот вмешаются» было бы неправильно.

«Другое дело, как они для себя рассматривают ситуацию с оказанием прямой военной помощи Израилю. Мы предостерегаем Вашингтон от такого рода даже спекулятивных, умозрительных вариантов. Это было бы радикально дестабилизирующим всю обстановку шагом», — сказал Рябков.

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