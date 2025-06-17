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Обвиняемая в хранении наркотиков россиянка пришла в суд с мефедроном

В Волгограде обвиняемая пришла в суд с наркотиками
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Shutterstock

Обвиняемая в незаконном хранении наркотических средств жительница Волгограда пришла на оглашение приговора в суд с мефедроном. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 16 июня в Тракторозаводском суде Волгограда. 19-летняя обвиняемая в хранении запрещенных веществ пришла на оглашение приговора. Девушке было назначено три года лишения свободы.

После вынесения вердикта сотрудники конвоя проводили досмотр личных вещей осужденной и обнаружили пакет с неизвестным веществом. Выяснилось, что с собой в колонию волгоградка решила пронести дозу мефедрона. В отношении девушки возбуждено новое уголовное дело, ей может грозить еще три года заключения.

До этого в Тверской области пенсионерка принесла сыну в колонию зефир с метадоном. Женщину задержали до момента встречи с осужденным. Выяснилось, что в зефир она положила около 200 граммов запрещенного вещества.

Ранее россиянка пыталась передать возлюбленному наркотики при поцелуе в здании суда.

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