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В ДНР заявили, что бойцы ВСУ раскрыли координаты для удара по полигону в Новомосковске

Кимаковский: координаты полигона в Новомосковске для удара дали пленные из ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины являются источником координат для удара по 239-му общевойсковому полигону в Новомосковске Днепропетровской области. Об этом в интервью ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Первым и основным источником выступили пленные ВСУ, которые сдались в плен на западе ДНР», — заявил он.

По словам советника, большая часть из сдавшихся как раз проходили подготовку на этом полигоне, они же раскрыли информацию о личном составе.

До этого издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Сухопутных войсках ВСУ писало, что Россия нанесла ракетный удар по территории учебного подразделения военных в Полтавской области. По информации источника, в результате удара есть раненые.

11 июня Telegram-канал «Архангел спецназа» писал, что украинское командование переносит свои полигоны на запад республики для обеспечения безопасности мобилизованных. Согласно информации канала, с территории полигона, расположенного в Новомосковске Днепропетровской области, к 9 июня весь личный состав и техника ВСУ должны были быть выведены.

Ранее стало известно о выходе ВС РФ на границу ДНР и Харьковской области.

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