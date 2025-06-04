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Стало известно об ударе по учебному подразделению ВСУ в Полтавской области

«Страна.ua»: РФ ударила по учебному подразделению военных в Полтавской области
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

РФ нанесла ракетный удар по территории учебного подразделения военных в Полтавской области. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации источника, в результате удара есть раненые.

«Удалось избежать худшего. Комплекс превентивных действий позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задания», — говорится в публикации.

Официального комментария от Минобороны России на момент публикации не было.

Накануне координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по порту города Николаева на Украине был нанесен удар. По его информации, в этом районе проходила подготовка украинских морпехов к высадке на Кинбурнскую косу. Также, как утверждается, в порту находились британские военные инструкторы, обучавшие украинских бойцов использованию беспилотных плавсредств.

2 июня российская армия нанесла удар по палаточному лагерю двух бригад ВСУ на полигоне «Новомосковск» в Днепропетровской области.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ ушел в отставку после удара ВС РФ по полигону.

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