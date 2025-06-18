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Грузинского наемника, воевавшего на стороне Украины, заочно приговорили к 14 годам колонии

СК: военного из Грузии, вступившего в ВСУ, заочно осудили на 14 лет
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Telegram-канал Следком

Грузинского наемника, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заочно приговорили к 14 годам колонии. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ в Telegram-канале.

Так, гражданина Грузии Давида Хоситашвили признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ.

Следствие и суд установили, что в 2022-м Хоситашвили прибыл на Украину и вступил в состав вооруженного формирования в качестве наемника и прошел необходимое обучение. После фигурант за вознаграждение принимал участие в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих.

Приговором суда Хоситашвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уточняется, что мужчину объявили в международный розыск.

16 июня депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что ВСУ могут покрыть свои мобилизационные потребности за счет наемников лишь на 25%. Кроме того, нардеп напомнил о проблеме отбора в военкоматах.

Ранее в подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК.

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