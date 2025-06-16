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Депутат Рады заявил, что ВСУ не смогут восполнить нехватку военных с помощью наемников

Нардеп Камельчук: ВСУ могут восполнить нехватку солдат наемниками лишь на 20-25%
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут покрыть свои мобилизационные потребности за счет наемников лишь на 25%. Об этом сообщил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в эфире YouTube-канала украинского издания «Новости. Live».

Кроме того, нардеп напомнил о проблеме отбора в военкоматах.

«Потому что берут всех подряд. Я последние случаи слышал, что даже мужчин с четырьмя и даже с шестью детьми забирали без проблем, либо с больными легкими. Про что речь? Если мы иногда видим, что ребят с протезами, которые имеют соответствующий документ, везут в ТЦК и говорят: «Там разберемся», — сказал Камельчук.

До этого стало известно, что вернувшиеся с Украины эстонские наемники ВСУ обучают операторов дронов. Один из инструкторов по имени Макс рассказал, что они тренируют членов добровольческого военизированного формирования Кайтселийт. Он подчеркнул, что сегодня необходимо иначе относиться к боевым действиям. Отмечается, что в ходе обучения были оборудованы полностью автономные позиции, на которых операторы БПЛА могут работать, не выходя несколько дней.

Ранее в подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК.

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