Начальник ГШ ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Центр»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Центр» на Красноармейском направлении. Об этом сообщил «Интерфакс».

В ходе работы на передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения генерал заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности.

Герасимов также подвел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.

Кроме того, он вручил государственные награды военным, которые наиболее отличились при взятии ДНР.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ увеличивают буферную зону, продвигаясь в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось о боях за взятие Нового Мира в Харьковской области.