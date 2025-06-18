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Начальник ГШ ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Центр»

Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой «Центр» и поставил новые
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Центр» на Красноармейском направлении. Об этом сообщил «Интерфакс».

В ходе работы на передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения генерал заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности.

Герасимов также подвел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.

Кроме того, он вручил государственные награды военным, которые наиболее отличились при взятии ДНР.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ увеличивают буферную зону, продвигаясь в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось о боях за взятие Нового Мира в Харьковской области.

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