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Разведчик рассказал о действиях ВСУ перед потерей Федоровки

ТАСС: ВСУ в Федоровке сменили подготовленную группировку на мобилизованных
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным «Хаски» рассказал ТАСС, что украинское командование перед потерей поселка Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР) сменило подготовленную группировку на мобилизованных 141-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Противник стал хитрым, он выкатил свои активные подразделения, типа птичников, типа больших подразделений каких-то, и закатил как раз 141-ю бригаду, которая несла службу. Тех, кто им более дорог, да, они там их берегут», — сказал российский военный.

«Хаски» подчеркнул, что слабо подготовленные подразделения отправляют на передовую не для сдерживания противника, а для отслеживания продвижения российских войск.

6 июня министерство обороны России сообщило, что военнослужащие РФ за минувшие сутки взяли под контроль Федоровку в ДНР. Минобороны РФ также заявило, что Вооруженные силы России в ответ на атаки украинских войск нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины.

На Украине признали успехи ВС России на Сумском направлении.

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