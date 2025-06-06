Гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным «Хаски» рассказал ТАСС, что украинское командование перед потерей поселка Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР) сменило подготовленную группировку на мобилизованных 141-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Противник стал хитрым, он выкатил свои активные подразделения, типа птичников, типа больших подразделений каких-то, и закатил как раз 141-ю бригаду, которая несла службу. Тех, кто им более дорог, да, они там их берегут», — сказал российский военный.

«Хаски» подчеркнул, что слабо подготовленные подразделения отправляют на передовую не для сдерживания противника, а для отслеживания продвижения российских войск.

6 июня министерство обороны России сообщило, что военнослужащие РФ за минувшие сутки взяли под контроль Федоровку в ДНР. Минобороны РФ также заявило, что Вооруженные силы России в ответ на атаки украинских войск нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины.

На Украине признали успехи ВС России на Сумском направлении.