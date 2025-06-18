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Появились кадры с места гибели главы курского муниципалитета после атаки дрона

Mash показал видео с места прилета дрона по машине главы курского муниципалитета
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Telegram-канал Mash

В Белгородской области во время атаки дрона на автомобиль погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. Кадры с места трагедии опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео сняли полуразрушенную машину, в которую прилетел беспилотник. Судя по повреждениям, удар пришелся именно на сторону водителя — за рулем был Гаркавенко. Помимо чиновника, в автомобиле был его товарищ, который тоже не выжил.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне Белгородской области, в результате чего три мирных жителя получили ранения. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы, уточнил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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