В США назвали ближайшие двое суток решающими для ирано-израильского конфликта

ABC News: США решат вопрос о присоединении к конфликту с Ираном за двое суток

То, как США решат вопрос о присоединении к конфликту с Ираном, определится в ближайшие 24–48 часов. Об этом пишет ABC News.

Сообщается, что сейчас в США все еще ожидают от Ирана согласия на переговоры и полного отказа от обогащения урана. В Вашингтоне предполагают, что Тегеран может пойти на сделку из-за своей уязвимости и слабой переговорной позиции.

Предполагается, что в случае выбора Трампа в пользу эскалации, США используют свои бомбардировщики для уничтожения подземного ядерного объекта в Фордо, для чего потребуются особо мощные противобункерные снаряды, которых у Израиля нет.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от планов отправить высокопоставленных чиновников для переговоров с Ираном на Ближнем Востоке и склоняется к ястребиной позиции. В настоящее время США рассматривают возможность присоединения к ирано-израильскому конфликту.

Ранее букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля в 75%.