В ООН опасаются применения ядерного оружия по иррациональным мотивам

Замгенсека ООН Изуми Накамицу предостерегла мировое сообщество против иррационального применения ядерного оружия и назвала единственным путем к устранению ядерной угрозы полное уничтожение всех запасов ядерных вооружений мира. С таким обращением она выступила в интервью для РБК.

«Сторонники ядерного сдерживания считают эту концепцию прискорбной, но необходимой; подписанты же ДЗЯО (Договор о запрещении ядерного оружия. — «Газета.Ru») все больше ставят ее под сомнение — не только на моральных основаниях, но и по стратегическим и практическим соображениям», — заявила она.

По ее словам, представление о том, что ядерное оружие является способом обеспечить государству максимальную безопасность является ошибочным.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США передали Израилю самое опасное оружие в мире. В настоящее время США рассматривают возможность присоединения к ирано-израильскому конфликту.

Ранее стало Жириновский предсказывал, что война Ирана с Израилем завершится ядерным ударом.