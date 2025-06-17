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Глава поселения в Курской области погиб при атаке дрона ВСУ

Под Белгородом при атаке дрона ВСУ погиб глава поселения из Курской области
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FotograFFF/Shutterstock

В Белгородской области в результате атаки дрона погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:01 по московскому времени.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне Белгородской области, в результате чего три мирных жителя получили ранения. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы, уточнил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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