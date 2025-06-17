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Хинштейн сообщил о третьей за сутки жертве атаки украинских дронов

Хинштейн: женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Курской области
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Жительница Курской области погибла во время удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент произошел в поселке Коренево. По его словам, автомобиль мирных жителей атаковал FPV-дрон противника.

«К сожалению, в результате удара погибла женщина, которая находилась в машине. Ее личность устанавливается», — написал Хинштейн.

Он отметил, что под обстрел также попал поселок Марьино Рыльского района Курской области. Повреждения получили 14 балконов и одно окно в квартире жилого дома. Пострадавших при ударе нет.

В этот же день Хинштейн сообщил о гибели еще двух мирных жителей во время атаки села Званное в Глушковском районе Курской области. По его словам, травмы, несовместимые с жизнью, получили 59-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Незадолго до этого стало известно, что главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, который был ранен в результате атаки дрона ВСУ, выписали из больницы. По его словам, проведенная после полученных травм операция прошла успешно.

Ранее появились кадры с последствиями ночных ударов ВСУ в Курской области.

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