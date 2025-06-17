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В Совфеде назвали лицемерием поддержку Израиля странами G7

Сенатор Джабаров: поддержка Израиля демонстрирует лицемерие стран G7
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Hannes P Albert/Global Look Press

Поддержка Израиля в конфликте с Ираном демонстрирует двойные стандарты G7. Страны «Большой семерки» осуждают Москву за проведение специальной военной операции, но оправдывают ближневосточную страну в конфликте с Ираном. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Впрочем, двойная мораль «семерки» не удивляет, это ее фирменный стиль. Тем не менее я не считаю, что Москве нужно как-то особо остро реагировать на это заявление. Во-первых, по причине его очевидной лицемерности, а во-вторых, потому что G7 — анахронизм прошлого века», — отметил сенатор.

Парламентарий заметил, что даже президент США Дональд Трамп признал весомыми причины СВО.

Как сообщает The Guardian, руководители стран «Большой семерки» по итогам саммита в Канаде заявили о поддержке Израиля, при этом Иран они охарактеризовали как источник нестабильности и террора на Ближнем Востоке.

Также политики в совместном итоговом заявлении подчеркнули, что Исламская Республика никогда не должна обладать ядерным оружием.

Ранее главы МИД арабских и исламских стран осудили удары Израиля по Ирану.

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