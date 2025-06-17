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В России вынесли приговор солдату ВСУ за участие в теракте в Курской области

СК: суд приговорил украинского военного к 15 годам за теракт в Курской области

Суд вынес приговор украинскому военному Андрею Шевченко, участвовавшему в совершении теракта в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Следствие и суд установили, что 28 августа 2024 года Шевченко, вооруженный автоматом АКС-74У, в целях совершения террористического акта, в составе подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. В тот же день солдат оборудовал наблюдательный пункт в Суджанском районе Курской области. Там он участвовал в вооруженном блокировании села Погребки. Его задача заключалась в том, чтобы не допустить эвакуацию гражданского населения и помешать работе органов государственной власти и местного самоуправления.

24 октября 2024 года Шевченко был задержан военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. Его передали следствию. Суд приговорил Шевченко к 15 годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а оставшиеся 12 — в исправительной колонии строгого режима.

16 июня суд в России приговорил украинских военнослужащих Максима Емельянова и Виталия Назаренко за участие в террористических действиях на территории Курской области. Мужчинам дали по 16 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что осужденные за военные преступления бойцы ВСУ находятся на особом контроле в колониях.

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