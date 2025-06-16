Два украинских военных получили тюремный срок за обстрел села в Курской области

СК: солдаты ВСУ получили по 16 лет за обстрел села в Курской области

Суд в России приговорил украинских военнослужащих Максима Емельянова и Виталия Назаренко за участие в террористических действиях на территории Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как установили следствие и суд, в октябре 2024 года оба военных, входившие в состав 116-й бригады территориальной обороны Украины, незаконно пересекли границу России. В Кореневском районе они захватывали частные дома, угрожали местным жителям, мешали эвакуации населения и открывали огонь по гражданским и российским военным. Также они принимали участие в блокаде и удержании села Ольговка под вооружённым контролем.

Во время боевых действий Емельянова и Назаренко задержали российские военнослужащие и передали следствию. Собранные материалы были признаны судом достаточными для вынесения приговора по статье о теракте.

В итоге мужчинам дали по 16 лет лишения свободы. Первые пять лет они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что осужденные за военные преступления бойцы ВСУ находятся на особом контроле в колониях.