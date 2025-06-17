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Над Ширазом сработали средства ПВО

Mehr: средства ПВО Ирана сработали над Ширазом
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AP

Над городом Шираз на юге Ирана сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что они сбивают израильские воздушные цели.

Кроме того, израильский беспилотный летательный аппарат был уничтожен в результате работы средств противовоздушной обороны над городом Малайер в провинции Хамадан на западе. За последние сутки средства ПВО перехватили там еще два БПЛА.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в иранском Натанзе.

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