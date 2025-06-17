Над Ширазом сработали средства ПВО

Над городом Шираз на юге Ирана сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что они сбивают израильские воздушные цели.

Кроме того, израильский беспилотный летательный аппарат был уничтожен в результате работы средств противовоздушной обороны над городом Малайер в провинции Хамадан на западе. За последние сутки средства ПВО перехватили там еще два БПЛА.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в иранском Натанзе.