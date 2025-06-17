Военный эксперт раскрыл подробности о новой российской ракете

Вооруженные силы России для ударов по центрам принятия решений на Украине применили новейшее оружие — модернизированную ракету с гиперзвуковыми характеристиками. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнев.

«Предположительно, ВС России применили баллистические ракеты 9М723Ф3 комплекса «Искандер-М». И снаряды были оснащены принципиально новой боеголовкой», — отметил он.

Головнев подчеркнул, что новые ракеты способны пробивать бетонные перекрытия и «уходить» на десятки метров под землю. По его данным, скорость проникновения снаряда достигает примерно 950-1150 метров в секунду.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине с использованием 440 дронов и 32 ракет. По словам украинского лидера, были атакованы Киев и Одесса, а также Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. Он утверждает, что Россия якобы стремится продолжать конфликт.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее Путин допустил удары по центрам принятия решений в Киеве.