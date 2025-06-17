Губернатор рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 районов Белгородской области при помощи более чем 140 дронов и 80 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Вознесеновка, Маломихайловка, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе и Ржевка подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 5 снарядов, и атакованы 10 беспилотниками, 6 из которых сбиты и подавлены», — уточнил глава Белгородской области.

Из-за ранений, полученных при обстреле города Шебекино, один человек не выжил. Кроме того, в данном округе за сутки ранены трое мирных жителей.

«В Ракитянском районе поселок Ракитное и село Борисполье атакованы тремя беспилотниками. В поселке Ракитное ранена женщина», — рассказал Гладков.

Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях, двух объектах торговли, здании аварийной службы, пяти коммерческих объектах и нескольких транспортных средствах.

15 июня губернатор сообщил, что за сутки Белгородскую область атаковали 62 дрона и 106 снарядов ВСУ.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших из России.