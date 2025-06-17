На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о пораженных за сутки объектах ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска за прошедшие сутки поразили склады боеприпасов и материальных средств, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

Для выполнения боевых задач Вооруженные силы (ВС) России задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

При этом 203 дрона ликвидировали вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 147 беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.

Ранее стало известно, как бойцы спаслись от жажды во время операции «Поток».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами