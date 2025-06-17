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В Иране рассказали об атаке на Израиль новой ракетой

В Минобороны Ирана заявили об использовании новой ракеты для удара по Израилю
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Vahid Salemi/AP

Иран в ходе последней атаки на Израиль использовал новую ракету. Об этом заявил официальный представитель минобороны Ирана генерал Реза Талаи-Ник передает агентство Tasnim.

«У нас полно дел в военной сфере, и в нашем распоряжении имеется современное отечественное оружие; военная и оборонная промышленность, принимая во внимание оценки, которые существовали относительно зла режима, снабдили вооруженные силы передовыми средствами, и сегодня одна из наших современных ракет была использована впервые, и противник не смог ее перехватить», — сказал он.

По словам генерала, при использовании этого оружия устойчивость Израиля со временем будет снижаться.

17 июня командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Исламской Республики Каюмарс Хейдари заявил, что Иран атакует Израиль с применением нового вооружения.

Он также сообщил, что в течение последнего дня различного рода беспилотники уничтожили стратегические позиции Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

Ранее Трамп заявил, что готов направить переговорщиков в Иран.

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