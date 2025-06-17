Иран атаковал Израиль новым оружием

Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие города с военными объектами в Израиле новым, передовым оружием. Об этом заявил командующий сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Киюмарс Хейдари, передает IRNA.

Ранее Хейдари заявил, что атаки с применением нового и передового оружия по Израилю уже начались, в ближайшие часы они усилятся.

Израиль должен знать, что началась новая волна жестоких атак вооруженных сил Израиля, в частности сухопутных войск армии, с применением нового оружия. По словам военного, сотни высокоточных беспилотников большой дальности, обладающие мощной разрушительной силой, успешно поразили склады вооружений и стратегические цели Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Иран заявил об уничтожении стратегических позиций Израиля.