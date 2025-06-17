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В СМИ предположили, что США будут делать на Ближнем Востоке

РИА Новости: Пентагон пока не готовится к наземной операции в Иране
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Khalid Mohammed/AP

Пентагон пока не готовится вести наземную операцию в Иране. Об этом пишет корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Как пишет корреспондент, американские военно-воздушные силы перебросили в Европу более 30 самолетов-топливозаправщиков KC-135 и KC-46 формально для учений НАТО.

«Ради чего — пока неясно. Возможны два сценария. Первый — поддержка союзных ВВС. <...> Второй вариант — прямое участие США в конфликте. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно просил Вашингтон об этом, однако ему пока отказывали», — пишет Коц.

Политолог-международник Виталий Арьков в беседе с агентством заявил, что у Вашингтона есть свои счеты с иранским режимом — например, «за пакости от йеменских хуситов».

Коц подчеркнул, что США едва ли решатся на сухопутную операцию, но удары американских военных по стратегическим объектам вполне вероятны.

До этого агентство Associated Press писало, что президент США формирует публичную позицию в пользу прямого участия Вашингтона в конфликте между Израилем и Ираном.

Ранее в США заговорили о силовом вмешательстве в конфликт Израиля и Ирана.

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