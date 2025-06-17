Израиль назвал число перехваченных за ночь иранских дронов

ЦАХАЛ: Израиль за ночь перехватил около 30 дронов со стороны Ирана

Военные Израиля в ночь на 17 июня перехватили около 30 беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«Ночью ВВС перехватили около 30 БПЛА, запущенных в сторону Государства Израиль», — говорится в сообщении.

До этого в ЦАХАЛ подтвердили, что ВВС Израиля ночью нанесли масштабные удары по целям на западе Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.