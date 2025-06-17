В Израиле подтвердили ночные удары по Ирану

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 17 июня нанесли несколько сильных ударов по иранским военным объектам на западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в ходе этих ударов были атакованы десятки пусковых установок и складов для ракет класса «земля — земля». Также израильские военные нанесли удары по пусковым установкам зенитных ракет и местам хранения беспилотников.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.