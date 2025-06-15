Бойцы батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) во время боев в Мариуполе занимали позиции в многоэтажных жилых домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника данной организации из числа россиян.

«Смысл занимать многоэтажные дома, потому что из них легче было вести оборону, нежели чем из частного сектора. Потому что частный сектор — это ненадежное укрытие», — сказал боец.

Участник батальона добавил, что из-за действий «Азова» мирные граждане были вынуждены покидать свои дома. Также, по словам мужчины, жители Мариуполя были недовольны разрушением города, вызванным работой батальона.

Собеседник агентства участвовал в деятельности «Азова» в 2022 году. Его приговорили к 17 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

Несколькими часами ранее боец «Азова» рассказал, что западные инструкторы вели подготовку боевиков «Азова» в Киеве. По его словам, среди них он встречал гражданина Канады и представителя Восточной Европы.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.