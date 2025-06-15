Западные инструкторы вели подготовку боевиков «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Киеве. Об этом сообщил один из боевиков организации, отбывающий наказание в России, пишет ТАСС.

Обвиняемый — гражданин РФ, попавший на Украину в 2022 году через Молдавию. После этого его доставили в Киев для боевой подготовки.

«За это время я встречал двоих [иностранных] инструкторов. Один был канадец, другой - то ли чех, то ли поляк. Канадец преподавал медицину, представитель Восточной Европы - тактику», — рассказал он.

Собеседник агентства участвовал в деятельности «Азова» в 2022 году, бывл взят в плен российскими войсками. В РФ его приговорили к 17 годам лишения свободы.

Недавно пленный боец 129-й бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Косяк сообщил, что командир его роты, старший солдат по имени Ирина, приказывала задерживать всех гражданских, которых они встречали на территории Курской области, и передавать их другим подразделениям.

Ранее другой солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.