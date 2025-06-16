Эксперт оценил тактику российских военных при освобождении Петровского в ДНР

Использование мотоциклов с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволило российским военным совершить отвлекающий маневр во время штурма села Петровское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

Эксперт по достоинству оценил тактику бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ, пояснив, что в условиях штурма беспилотникам было тяжело поразить такую быстродвижущуюся цель. По словам Дандыкина, мотоцикл может развить скорость около 200 км/ч.

«Одно дело, когда бежит штурмовик, или передвигается на чем-то более медленном, и совсем другое, когда это быстрый мотоцикл», — пояснил военный.

Он отметил, что тактика постоянно меняется, так как появилось много нового. Эксперт добавил, что для успешного ведения боевых действий также важна правильная и качественная подготовка военнослужащих.

12 июня Минобороны России сообщили, что военные ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР — Петровское и Алексеевку. По данным оборонного ведомства, поражение нескольким бригадам противника нанесли подразделения группировки войск «Центр».

По словам источника в российских силовых структурах, освобождение населенного пункта Петровское (украинское название — Орехово) в ДНР открыло путь бойцов РФ к главному логистическому хабу украинских войск. Речь идет о выходе к селу Новопавловка, которое находится на границе ДНР с Днепропетровской областью.

Ранее офицер сообщил, что ВС РФ зашли в Петровское при помощи обмана.