ПВО сработала в иранском Натанзе, где находится объект ядерной промышленности

Sharq: ПВО сработала в иранском Натанзе, где находится ядерный объект

Система ПВО активизировалась в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где расположен объект ядерной промышленности. Об этом сообщает газета Sharq со ссылкой на источники.

«Ряд источников сообщает об активации ПВО в Натанзе», — говорится в публикации.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля в Иране есть три цели: уничтожение ядерной программы, лишение Ирана возможности производить баллистические ракеты и ликвидация «оси террора» Тегерана. По словам премьера, свержение «иранского режима» может стать результатом операции, потому что «он слаб».

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, когда ЦАХАЛ нанес удары по иранской инфраструктуре, которая связана с разработкой ядерного оружия. Кроме того, атаки подверглись места размещения высокопоставленных военных.

Вечером того же дня Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп заявил о стремлении Ирана к диалогу.