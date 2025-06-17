СМИ опубликовали кадры падения ракеты ПВО Израиля на Тель-Авив

Иранский телеканал Press TV опубликовал видео пуска ракеты ПВО Израиля над Тель-Авивом и ее падения на город, передает РИА Новости.

«Кадры показывают, как жители Израиля радостно кричат при виде ракеты их сил ПВО, после чего она дает сбой и падает на Тель-Авив», — говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть, как из городской застройки взлетает ракета, а затем почти сразу же падает под смех автора видеоролика.

Иран сообщил о новой ракетной атаке на объекты в Израиле, которая будет продолжаться до утра. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Посол Ирана в Организации Объединенных Наций назвал удары по Израилю самообороной. Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня. Трамп же в ночь на вторник заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее покинувшие Иран российские ученые прибыли в Москву.