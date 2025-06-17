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Министр Армии США проболтался об американском солдате на Луне

Министр Армии США Дрисколл заявил об американском солдате на Луне
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NASA

Министр Армии США Дэн Дрисколл заявил, что на Луне находится представитель американских вооруженных сил. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что Дрисколл принимал участие в передаче на телеканале Fox News и рассказывал о готовящемся параде.

«Страна увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия, начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине. Или вот еще: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, он солдат», — сказал министр.

Одни пользователи сетей предположили, что Дрисколл оговорился, другие — что проболтался. В Daily Mail считают, что он имел в виду гражданку США Энн Макклейн, которая в данный момент находится на Международной космической станции (МКС), так как у нее есть воинское звание: она полковник.

До этого издание The Washington Post писало, что состоявшийся в США парад вооруженных сил никому не был нужен. По мнению газеты, мероприятие было похоже на «показную игру мускулами».

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