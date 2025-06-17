Главы МИДов арабских и исламских стран осудили удары Израиля по Ирану

Удары, которые Израиль наносит по Ирану с 13 июня, являются нарушением Устава ООН и заслуживают осуждения. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД арабских и исламских стран, распространенном внешнеполитическим ведомством Египта.

В документе также указано, что министры иностранных дел 20 арабских и исламских стран на фоне нападения Израиля на Иран призвали к созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.

Среди прочего главы внешнеполитических ведомств арабских и исламских стран заявили, что считают обязательным для всех стран «уважать суверенитет и территориальную целостность других государств», а также придерживаться принципов добрососедства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

16 июня Иран сообщил о новой ракетной атаке объектов в Израиле, которая будет продолжаться до утра, иранский посол в ООН назвал удары по Израилю самообороной.

Кроме того, Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к президенту США за помощью в переговорах о прекращении огня. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Иран поразил систему ПВО Израиля с помощью БПЛА.