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Нетаньяху связал желание Ирана возобновить переговоры с разработкой ядерного оружия

Нетаньяху: Иран хочет возобновить переговоры для продолжения разработки ЯО
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Abir Sultan Pool/Reuters

Иран хочет возобновить переговоры по атому, чтобы в ходе дискуссий продолжить разработку ядерного оружия. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC.

«Они хотят продолжать эти фальшивые переговоры, в ходе которых они лгут, мошенничают, водят США за нос. И, вы знаете, у нас есть очень надежные данные на этот счет», — сказал израильский премьер.

По словам Нетаньяху, Тегеран желает, пока идут переговоры, продолжать создание своего ядерного оружия и наращивание арсенала баллистических ракет, а это экзистенциальные угрозы для еврейского государства.

Премьер Израиля подчеркнул, что этого не произойдет.

До этого Вооруженные силы (ВС) Ирана призвали эвакуировать жителей города Бней-Брак в предместье Тель-Авива в преддверии атаки по расположенным там военным объектам.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3». Тегеран пообещал нанести масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие важные объекты.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали сведения разведки Израиля о ядерной программе Ирана.

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