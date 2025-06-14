Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен при наличии у Тегерана ядерного оружия

Трамп считает мир с Ираном невозможным при наличии у Тегерана ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что достижение мира с Ираном станет невозможным, если Тегеран получит в свое распоряжение ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью изданию The Atlantic.

«Для тех, кто говорит, что хочет мира — нельзя говорить о мире, если у Ирана есть ядерное оружие. Все эти замечательные люди, которые не хотят ничего предпринимать, чтобы остановить Иран, — это не мир», – заявил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что иранское правительство, по его мнению, по-прежнему заинтересовано в заключении соглашения, хотя он выразил сомнения относительно участия представителей Тегерана в запланированных переговорах.

Кроме того, он заявил, что конфликт в секторе Газа, по его мнению, близится к завершению.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США рассчитывают на мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке путем переговоров с Ираном.

Ранее в МИД Ирана заявили о бессмысленности продолжения переговоров с США.