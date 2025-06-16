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В КСИР прокомментировали ракетный потенциал Ирана для ударов по Израилю

КСИР: ракетный потенциал Ирана против Израиля еще не был полностью реализован
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Vahid Salemi/AP

Советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди заявил, что Иран еще не в полной мере реализовал свой ракетный потенциал для ударов по Израилю. Об этом он заявил в интервью на иранскому агентству Tasnim.

«Когда мы сочтем нужным, мы выведем на поле боя наше современное оборудование. И ракеты нового поколения — лишь часть этого», — подчеркнул он, комментируя утверждения о том, что у Ирана якобы заканчиваются запасы ракет.

По словам советника, исламская республика готова к продолжительному конфликту с еврейским государством.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с султаном Омана подчеркнул, что Тегеран будет вынужден усилить давление в случае, если США не остановят Израиль.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее Армия Израиля зафиксировала запуск из Ирана более 60 ракет и десятков дронов.

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