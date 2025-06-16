Армия Израиля ночью зафиксировала запуск из Ирана более 60 ракет и десятков дронов

Израильские военные зафиксировали ночью две волны ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин, его слова передает ТАСС.
«Было выпущено 65 ракет и десятки БПЛА. Наши воздушные и морские системы обороны смогли перехватить большую их часть», — сказал он.
Дефрин добавил, что в результате атаки есть пострадавшие. По словам генерала, Иран преднамеренно целится в мирные районы.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.
Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.
Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.
Ранее посол рассказал, что взрыв повредил дома в Израиле, в которых живут российские дипломаты.