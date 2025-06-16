КСИР назвал число жертв среди военных после удара Израиля по иранскому городу Хомейн

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о гибели 8 военных результате атаки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Хомейн на западе Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

«В результате атак и действий сионистского режима (Израиля. — «Газета.Ru»), провоцирующих нестабильность, шесть военнослужащих КСИР и два бойца «Басидж» (военизированное ополчение в составе КСИР. — «Газета.Ru»), защищавшие Хомейн, приняли мученическую смерть сегодня утром...», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее в Иране нашли израильские противотанковые комплексы Spike на дистанционном управлении.