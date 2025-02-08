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На украинском сайте продают иконы из храма, оккупированного ВСУ

На Украине выставили на продажу украденные в Курской области иконы
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Телеграм-канал Курская область

Депутат Государственной думы и член комитета по культуре Ольга Германова, общаясь с жителями приграничных районов Курска, сообщила, что на украинском сайте продаются иконы из монастыря, находящегося под оккупацией украинских войск. Об этом пишет РИА Новости.

«Для меня Горнальский монастырь (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Курской епархии. – ред.), когда я увидела, что... продают наши иконы, на украинском сайте, понимаете, это очень больно», — отметила Германова.

Она также добавила, что ее родственники также пострадали от действий украинских вооруженных сил.

Депутат отметила, что сама родом из села Белово в Беловском районе, а свою профессиональную карьеру начинала в Судже.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что курское приграничье необходимо начать восстанавливать немедленно, не откладывая эту задачу на потом. В 2025 году, как пояснил врио главы региона, необходимо будет определить и утвердить параметры программы восстановления пострадавших в ходе боевых действий населенных пунктов и объектов, причем к этой работе необходимо привлечь жителей Курской области.

Ранее в России решили опубликовать еще один список пропавших в Курской области.

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