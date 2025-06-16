На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал, как его отряд спасся из-под завалов с помощью арматуры

RT: бойцы ВС РФ выбрались из-под завалов, пробив выход арматурой
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России выбрались из-под завалов, пробив себе выход арматурой. Об этом сообщает RT со ссылкой на военного 39-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Кошмар».

Военнослужащий рассказал, что инцидент произошел в ходе боев за село Ульяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Российские бойцы зашли в подвал, где располагалась позиция военных Вооруженных сил Украины, после чего по ней ударили зажигательным FPV-дроном, отметил «Кошмар».

По словам военного, в результате в подвале начался пожар. Однако российские бойцы не могли выйти на улицу, поскольку там их ждал беспилотник «Баба-яга». Военнослужащие ВС РФ решили пробраться в гараж, где на них сбросили 120-мм мины, подчеркнул военный.

«Кошмар» добавил, что российские военные находились под завалами на протяжении трех суток. После этого они достали арматуру и с ее помощью пробили себе выход в стене.

В апреле сестра милосердия благотворительной организации «Круги мира» Ирина Гончарова рассказала, что боец ВС России, получивший тяжелые ранения в зоне спецоперации, четыре дня в одиночку выбирался из-под завала после взрыва. По ее словам, военнослужащий находился под землей без доступа к воде и пище и с тяжелым ранением, но не утратил волю к жизни.

Ранее российский боец спас сослуживцев, отбив головой украинский дрон.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами