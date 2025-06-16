Российский боец рассказал, как его отряд спасся из-под завалов с помощью арматуры

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России выбрались из-под завалов, пробив себе выход арматурой. Об этом сообщает RT со ссылкой на военного 39-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Кошмар».

Военнослужащий рассказал, что инцидент произошел в ходе боев за село Ульяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Российские бойцы зашли в подвал, где располагалась позиция военных Вооруженных сил Украины, после чего по ней ударили зажигательным FPV-дроном, отметил «Кошмар».

По словам военного, в результате в подвале начался пожар. Однако российские бойцы не могли выйти на улицу, поскольку там их ждал беспилотник «Баба-яга». Военнослужащие ВС РФ решили пробраться в гараж, где на них сбросили 120-мм мины, подчеркнул военный.

«Кошмар» добавил, что российские военные находились под завалами на протяжении трех суток. После этого они достали арматуру и с ее помощью пробили себе выход в стене.

В апреле сестра милосердия благотворительной организации «Круги мира» Ирина Гончарова рассказала, что боец ВС России, получивший тяжелые ранения в зоне спецоперации, четыре дня в одиночку выбирался из-под завала после взрыва. По ее словам, военнослужащий находился под землей без доступа к воде и пище и с тяжелым ранением, но не утратил волю к жизни.

Ранее российский боец спас сослуживцев, отбив головой украинский дрон.