Российский боец спас сослуживцев, отбив головой украинский дрон

Российский боец отряда «Т» Добровольческого корпуса с позывным «Апостол» спас сослуживцев в Курской области, отбившись от украинского дрона головой. Об этом он сам рассказал в разговоре с РИА Новости.

По его словам, случай произошел во время ротации состава. Военные вышли на квадроциклах на открытую местность, как вдруг в их сторону полетели два дрона. Первый не долетел до бойцов и взорвался в кустах, а второй упал в поле, поэтому российские солдаты продолжили идти дальше. Спустя некоторое время «Апостол» заметил летящий вдоль посадки беспилотник. Сначала он принял его за российский, но вскоре понял, что тот принадлежит украинским военным.

По словам бойца, за два метра до подлета он сделал резкий маневр вправо, а затем влево, чем спас и себя, и сослуживцев.

«Он прямо шел по диагонали, и когда я влево вот так завернул, он мне по голове ударил и взорвался в трех метрах…» — пояснил боец.

До этого NEWS.ru писал, как в селе Обуховка Курской области деревенский петух спас жизнь замерзающему бойцу территориальной обороны с позывным «Грузин». По словам военного, ему повезло найти петуха, поскольку ноябрьская ночь была очень холодной. Боец объяснил, что не мог выбраться из укрытия, так как его могли увидеть в тепловизор украинские военнослужащие.

Ранее стало известно, что российские военные вырыли траншею для выхода в тыл ВСУ в Судже.