На Украине признали продвижение ВС РФ на нескольких направлениях

Вооруженные силы РФ за последнее время продвинулись сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState.

Из публикации следует, что российские военнослужащие добились определенных успехов в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, подразделения ВС РФ продвинулись у Богдановки и Троицкого недалеко от границы Днепропетровской области и в районе Днепроэнергии.

Более того, севернее Отрадного в ДНР зафиксировали увеличение площади «серой зоны». Здесь российские бойцы продолжают продвигаться в сторону Запорожья.

10 июня журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград. Тем самым они нарушили логистику украинских формирований, находящихся в донецком городе Красноармейске. По словам источника агентства, теперь солдатам Вооруженных сил Украины необходимо делать большой круг для подвоза боекомплекта и провизии на позиции сослуживцев.

Ранее пересечение границы Днепропетровской области российскими бойцами попало на видео.